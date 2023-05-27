Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила недовольство нарушением протокола на военном параде, состоявшемся 26 мая в День независимости.

«Нельзя, чтобы министр обороны на военном параде вначале приветствовал премьер-министра, а затем Верховного главнокомандующего, президента страны. Такого не происходит ни в одной стране, и это вызывает удивление», — заявила она в субботу на встрече с представителями грузинской диаспоры.

По ее словам, данный инцидент является нарушением протокола, который является основой государственности.

«В противном случае начинаются споры, мол, я первый, а ты второй. Я давно уже не обижаюсь в этой стране. Я покину этот пост, придет другой президент. Протокол является не только основой государственности, но и спокойное распределение мест в структурах власти, несмотря на имеющиеся амбиции», — сказала Зурабишвили.

Президент Грузии отметила, что протокол имеет особое значение для небольших государств на мировой арене.