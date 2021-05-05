Зураб Патарадзе: Заседание комиссии по демаркации азербайджано-грузинской границы состоится в ближайшее время

Следующее заседание комиссии по делимитации и демаркации границ между Грузией и Азербайджаном состоится в ближайшее время.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе.

Посол отметил, что последнее заседание комиссии состоялось два года назад в Баку: «Хотя другое заседание планировалось провести в Тбилиси, оно не состоялось из-за пандемии. Уверен, что на ближайшем заседании стороны решат этот вопрос в соответствии с отношениями дружбы и стратегического партнерства».