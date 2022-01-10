Премию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» получила картина из Японии «Сядь за руль моей машины» режиссера Рюсукэ Хамагути, передает Интерфакс.

79-я церемония вручения наград премии Голливудской ассоциации иностранной прессы проходит в понедельник по московскому времени. В этом году организаторы приняли решение отказаться от трансляции церемонии. Информация об обладателях наград публикуется в социальных сетях премии.

Кроме работы Хамагути на награду также претендовали фильмы «Купе номер 6» Юхо Куосманена (Финляндия, Россия, Эстония), «Параллельные матери» Педро Альмодовара (Испания) «Рука бога» Паоло Соррентино (Италия) и «Герой» Асгара Фархади (Иран, Франция).

Обладателем награды за лучший сценарий стал британский актер, режиссер и сценарист Кеннет Брана за драму «Белфаст».

Лучшим анимационным фильмом по версии «Золотого глобуса» стала картина «Энканто» студии Disney.

«Золотой глобус» — американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. «Золотой глобус» вручается каждый год в январе по результатам голосования около 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.