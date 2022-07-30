Учеба за рубежом престижна. Многие уверены, что она дает ряд преимуществ. Это так, когда речь идет об учебных заведениях с высоким рейтингом и безупречной репутацией. Но есть вузы, которые не дают качественное образование, а их диплом в Азербайджане будет бесполезной бумажкой. Сейчас можно встретить рекламу вузов, для поступления в которые не нужно ничего, кроме аттестата. Но тут могут быть подводные камни.

Агентство по обеспечению качества образования периодически рапортует о том, сколько дипломов иностранных вузов в нашей стране не признано. Так, за апрель из 360 обращений по 270 было принято положительное заключение и выданы соответствующие свидетельства. По 42 обращениям в выдаче свидетельства было отказано из-за недостаточного знания языка, на котором велось преподавание, 25 — из-за недостаточного срока нахождения в той или иной стране для получения образования, 13 — по обеим вышеперечисленным причинам в совокупности, по 10 обращениям — в связи с другими причинами.

Среди обратившихся 77 человек получили образование в России, 69 — в Украине, 128 — в Турции, 23 — в Грузии, 15 — в Великобритании, 48 — в других странах.

Больше всего дипломов о получении образования за рубежом, представленных для подтверждения, было в сфере юриспруденции — 39, экономики — 30, менеджмента — 18, управлении бизнесом — 24.

Нострификация – признание диплома одной страны другой в нашей стране процедура непростая, и многие при этом сталкиваются с проблемами.

Заслуженный учитель Азербайджана Асиф Джахангиров отметил, что в некоторые вузы принимают без экзаменов, но, например, после собеседования. Есть различные формы поступления в вузы. Все зависит от предусмотренных ими правил.

«Если брать вузы Запада, то и в них иногда попадают слабые студенты, но все равно они должны обладать качествами, необходимыми для успешного овладения образовательной программой. Вообще, на Западе двери вузов широко распахнуты для всех желающих, если они отвечают определенным критериям, таким как наличие среднего образования, возраст и т.д. Но это не означает, что все, кто поступили в вуз, обязательно окончат его. Учеба там трудоемкая. Уважающий себя вуз никого не вознаградит липовым дипломом. Качественная работа заведения приносит прибыль как учредителю, так и всему профессорско- преподавательскому составу. Успехи выпускников для них важны», – подчеркнул он.

Он отметил, что есть и вузы, основную цель поступления в которые можно обозначить как вознаграждение за оплату дипломом. Но тем, кто поступает в них, надо помнить, что у нас есть процедура признания иностранных дипломов.

«Не все дипломы признаются в Азербайджане. И еще неизвестно, имеют ли эти вузы государственную аккредитацию в своих странах, и насколько это учебное заведение способно предоставить качественное образование. Надо выяснить перед поступлением, котируется ли данное учебное заведение в своей стране, есть ли у него какой-то авторитет, есть ли у него аккредитация в соответствующих органах страны. Я бы посоветовал родителям студентов также хотя бы ознакомиться с отзывами об этом университете», – говорит Джахангиров.

Эксперт в области образования Сабина Алиева отмечает, что и в Грузии, и в Турции, и в других странах, образование в рейтинговых вузах, так просто никому не дается. У них есть свой минимум требований.

«Что касается вступительных экзаменов, то и у нас в стране иностранцы поступают без экзаменов на основе госсоглашений, но они учатся год на подготовительном факультете (в зарубежных вузах – foundation), и они должны сдать определенные экзамены. За год студент должен выучить историю и географию Азербайджана, азербайджанский язык и язык, на котором он будет получать образование. Любой иностранный студент должен знать язык той страны, где он обучается, ведь он будет жить в ней на протяжении нескольких лет», – рассказала она.

Эксперт отметила, что знакома с работой многих грузинских вузов. Там есть прекрасные вузы с высоким уровнем образования. Но так просто туда не попасть. То же можно сказать и про Турцию. Но бизнес есть бизнес. К огромному сожалению, есть и, как говорится, одноразовые вузы, которые не имеют никакой аккредитации и потом их дипломы не проходят в Азербайджане нострификацию.

«Если, скажем, выпускник учился на английском языке, знание этого языка проверяется по его возвращении на Родину, как и то, жил ли он во время очной учебы в той стране, в которой находится вуз. Есть несколько пунктов, которые проверяются в соответствии с законодательством международного кодекса об образовании. Этот процесс может продолжаться до 6 месяцев», –заявила Алиева.

По ее словам, необходимо проводить грамотную информационную работу с родителями.

«Некоторые родители, когда их ребенок не поступает в вуз, начинают искать любые варианты. Для молодых людей поступление в вуз – возможность отсрочки от армии, для девочек это может быть составляющей приданного. Но любой родитель, – подчеркнула она, – должен знать, что, прежде чем подать документы в зарубежный вуз, необходимо зайти на сайт Министерства образования Азербайджана. Указав там страну, надо просмотреть список вузов этой страны, дипломы которых у нас признаются. Если вуза, в котором студент собирается учиться, там нет, такая учеба просто самообман, а деньги будут выброшены на ветер».