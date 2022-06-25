Кондитерская компания Mondelez International, производящая шоколад под брендом Toblerone, подтвердила планы перевода производства в Словакию, после чего шоколад юридически не сможет называться «швейцарским».

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на SRF.

В начале недели работников фабрики в швейцарском Берне (район Брюнен) предупредили, что Toblerone с 2023 года будет производиться на заводе в Братиславе. В то же время швейцарский завод закрывать не будут, уверяют в Mondelez: туда будут влиты несколько миллионов евро инвестиций для производства нуги и шоколадной пасты.

«Берн является важной частью нашей истории и он останется таковым», – отметила Ливия Колмиц, представитель компании Mondelez Europe.

В то же время, согласно швейцарскому законодательству, бренд Toblerone лишится права называться «швейцарским» и указывать на упаковке «сделано в Швейцарии» – для этого все производство должно быть размещено в стране.