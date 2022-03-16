После вторжения России в Украину с российских Первого канала, ВГТРК, НТВ уволились несколько известных журналистов, пишет «Медуза».

Так, ведущая НТВ Лилия Гильдеева, работавшая на телеканале с 2006 года, сообщила Varlamov News, что сперва уехала из России, а затем написала заявление об увольнении. Она уволилась по собственному желанию, пишет журналист Алексей Пивоваров, ранее работавший с Гильдеевой в программе «Сегодня». В НТВ подтвердили уход ведущей. Также с НТВ уволился корреспондент Вадим Глускер, работавший на телеканале с 1993 года. Глускер подтвердил журналисту Алексею Венедиктову, что не работает на НТВ со 2 марта.

С Первого канала уволилась специальный корреспондент Жанна Агалакова, работавшая на телеканале с 1999 года, сообщили журналист Роман Супер и источник Varlamov News. Других подтверждений этой информации нет, отмечает «Медуза».

Роман Супер также сообщил, что, по словам его знакомого сотрудника ВГТРК, из этой государственной телерадиокомпании также массово увольняются сотрудники.

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