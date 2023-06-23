Журналисты Русской служба Би-би-си и «Медиазоны», которые вместе с командой волонтеров ведут поименный список погибших российских военнослужащих в Украине, к концу июня 2023 года подтвердили гибель 26 121 военного.

Авторы списка предполагают, что в нём как минимум в два раза меньше имён, чем в действительности захоронено в России. Изучая обстановку на кладбищах, журналисты считают, что по самой консервативной оценке на войне в Украине погибло не менее 52 тысяч человек. Безвозвратные потери России с учетом тех, кто выбыл из строя по причине тяжелого ранения или смерти, могут составлять по меньшей мере 235 тысяч человек.

За последние две недели издания подтвердили гибель 487 наемников ЧВК «Вагнер», из которых 233 были заключенными. Почти все они погибли под Бахмутом. За все время ведения списка журналисты установили имена 4922 погибших осужденных.

С начала вторжения России в Украине погибли не менее 2152 офицеров. 597 из них были в звании от майора и выше. Известно о гибели 1554 военных в звании от лейтенанта до капитана.

Была подтверждена гибель начальника штаба 35-й общевойсковой армии России генерал-майора Сергея Горячева, погибшего, предположительно, в Запорожской области Украины. Горячев стал пятым российским генералом, чья гибель была подтверждена в ходе вторжения России в Украину.

Журналисты подтвердили смерть 2 581 мобилизованных россиян. 60% из них погибли в период с 1 января 2023 года. Как уточняется в исследовании, это консервативна оценка потерь, так как часто в публикациях о смерти военных не указывается, в каком статусе они отправились в Украину.

В мониторинг «Медиазоны» и Би-би-си попадают только те люди, чью смерть удалось установить на основе открытых источников — документов, сообщений близких, данных на могилах. Реальное число потерь может быть кратно выше. (svoboda.org)