Журналистам запретили доступ в штаб-квартиру ОПЕК+ из-за коронавируса

Серия заседаний по судьбе сделки ОПЕК+ в условиях замедления спроса на нефть в мире из-за вспышки коронавируса и стремительного падения цен начнется в среду в Вене, передает РИА Новости.
Альянсу предстоит определить, отвечать ли на этот вызов усилением сокращения добычи и если да, то какой объем будет достаточен для стабилизации ситуации.
Первым, традиционно, соберется министерский мониторинговый ОПЕК+, который даст рекомендацию по параметрам венской сделки. Затем, 5 марта итоги их встречи проанализируют страны ОПЕК, и только 6 марта на заседании всех государств ОПЕК+ будет вынесено консолидированное решение.
Но в привычном формате есть и необычный момент: из-за коронавируса альянс решил максимально ограничить число делегатов на заседаниях и запретить доступ журналистов в штаб-квартиру ОПЕК, где проходят министерские обсуждения. Объявлено же об этом было буквально накануне.