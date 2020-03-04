Журналистам запретили доступ в штаб-квартиру ОПЕК+ из-за коронавируса

Но в привычном формате есть и необычный момент: из-за коронавируса альянс решил максимально ограничить число делегатов на заседаниях и запретить доступ журналистов в штаб-квартиру ОПЕК, где проходят министерские обсуждения. Объявлено же об этом было буквально накануне.