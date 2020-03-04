Журналистам запретили доступ в штаб-квартиру ОПЕК+ из-за коронавируса

Серия заседаний по судьбе сделки ОПЕК+ в условиях замедления спроса на нефть в мире из-за вспышки коронавируса и стремительного падения цен начнется в среду в Вене, передает РИА Новости.
Альянсу предстоит определить, отвечать ли на этот вызов усилением сокращения добычи и если да, то какой объем будет достаточен для стабилизации ситуации.
Первым, традиционно, соберется министерский мониторинговый ОПЕК+, который даст рекомендацию по параметрам венской сделки. Затем, 5 марта итоги их встречи проанализируют страны ОПЕК, и только 6 марта на заседании всех государств ОПЕК+ будет вынесено консолидированное решение.
Но в привычном формате есть и необычный момент: из-за коронавируса альянс решил максимально ограничить число делегатов на заседаниях и запретить доступ журналистов в штаб-квартиру ОПЕК, где проходят министерские обсуждения. Объявлено же об этом было буквально накануне.
| 2020-03-04T09:54:42+00:00 4 марта 2020, 11:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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