Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон извинился за то, что полтора года назад назвал советника офиса президента Украины Алексея Арестовича аферистом.

«Я прозрел насчет Арестовича, я понял, что он не простой парень. В интервью я ему сказал, что люди, которые не испытывают комплексов, если меняют точку зрения, способны это публично сказать. И я сказал: «Вы не аферист. Я не вижу проблем, когда ты ошибался, сказать так», — заявил Гордон в видеообращении.

Накануне Гордона и Арестовича заметили вместе в центре Киева. По данным издания «Страна», они записывали интервью.