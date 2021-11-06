В ближайшие дни в книжных магазинах Баку появится новая книга Бахрама Багирзаде «Животные в священном Коране для детей», сообщает #.

Некоторые суры названы именами животных: «Корова», «Скот», «Пчёлы», «Муравьи», «Паук», «Скачущие (скакуны)», «Слон», а в более чем 700 аятах Всевышний призывает людей изучать мир природы и упоминаются животные, которых Он создал и доверил человеку.

«Девочки и мальчики узнают много интересного об этих животных и это поможет им суважением относиться к живому миру нашей планеты. Да пребудет с нашими детьми милость Всевышнего и стремление познавать созданный Им мир!», — говорит автор.