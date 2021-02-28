Жители США отсудили у Facebook $650 млн из-за технологии распознавания лиц

Суд в Калифорнии одобрил предложенную американской компанией Facebook сумму в размере $650 млн для урегулирования коллективного иска жителей штата Иллинойс из-за использования компанией технологии распознавания лиц. Как пишет Chicago Tribune, в 2015 году истцы подали коллективный иск против Facebook, обвинив компанию в нарушении закона из-за использования технологии распознавания лиц для сбора биометрических данных.

В частности, пользователи соцсети заявили, что система распознавания лиц на фотографиях, которую применял Facebook, позволяет его администрации собирать и хранить биометрические данные, такие е как цвет глаз.

Судья Джеймс Донато назвал урегулирование иска серьёзной победой для потребителей в вопросе защиты персональных данных в цифровом пространстве.

Ранее компания Facebook  согласилась выплатить $550 млн для урегулирования претензий жителей штата Иллинойс, которые обвинили её в незаконном сборе биометрических данных пользователей соцсети (aif.ru)

| 2021-02-28T02:01:24+04:00 28 февраля 2021, 04:52|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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