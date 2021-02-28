Жители США отсудили у Facebook $650 млн из-за технологии распознавания лиц

Суд в Калифорнии одобрил предложенную американской компанией Facebook сумму в размере $650 млн для урегулирования коллективного иска жителей штата Иллинойс из-за использования компанией технологии распознавания лиц. Как пишет Chicago Tribune, в 2015 году истцы подали коллективный иск против Facebook, обвинив компанию в нарушении закона из-за использования технологии распознавания лиц для сбора биометрических данных.

В частности, пользователи соцсети заявили, что система распознавания лиц на фотографиях, которую применял Facebook, позволяет его администрации собирать и хранить биометрические данные, такие е как цвет глаз.

По решению судьи, каждый из 1,6 миллиона жителей штата, которые обратились в суд, получит не менее $345 в качестве компенсации от Facebook. При этом отмечается, что часть средств пойдёт на оплату работы адвокатов.

Судья Джеймс Донато назвал урегулирование иска серьёзной победой для потребителей в вопросе защиты персональных данных в цифровом пространстве.

Ранее компания Facebook согласилась выплатить $550 млн для урегулирования претензий жителей штата Иллинойс, которые обвинили её в незаконном сборе биометрических данных пользователей соцсети (aif.ru)