Жители Баку в течение разрешенного времени могут передвигаться по городу

«В течение разрешенного времени жители смогут заняться решением своих дел на любых территориях города Баку».

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Джейхун Салманов.

«Речь здесь не идет о том, что проживающий в Ясамальском районе Баку житель должен обязательно купить лекарства в аптеке в этом районе, он может также направиться в аптеки в других районах. Но в установленный промежуток времени он должен вернуться и находиться по адресу места жительства», — подчеркнул он.