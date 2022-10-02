Жители самопровозглашенных ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей смогут приобрести российское гражданство после принесения присяги. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Лица, проживающие на новых российских территориях, а также те, кто ранее проживал на этих территории, но выехал в Россию, приобретают гражданство Российской Федерации в результате признания при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина Российской Федерации», — сказал Крашенинников (цитата по «Интерфаксу»).

По словам депутата, Россия признает документы об образовании, трудовой стаж, право на получение пенсий и другие документы жителей аннексированных территорий, которые им выдавали в Украине. Кроме того, в республиках и областях до конца 2022 года «будет допускаться обращение гривны».

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти на аннексированных землях должны появиться к 1 июня 2023 года, заявил он. Крашенинников также сообщил, что действующие воинские формирования «новых субъектов» будут включены в состав Вооруженных сил РФ.

Ожидается, что депутаты рассмотрят законопроект о вхождении в состав России украинских территорий в понедельник, 3 октября. По словам Крашенинникова, они уже внесены в Госдуму.

Ранее в воскресенье, 2 октября, Конституционный суд России признал соответствующими Основному закону РФ четыре договора о присоединении к России оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.