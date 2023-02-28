В результате вчерашнего (27 февраля) землетрясения магнитудой 5,6 с эпицентром в районе Йешилюрт турецкой провинции Малатья погибли два человека, 140 получили ранения. Об этом сообщает во вторник Управление по предотвращению и ликвидации последствий ЧС (AFAD) при правительстве Турции.

По данным AFAD, из-под завалов обрушившихся построек спасены 32 человека.

Состояние двенадцати из 140 пострадавших оценивается как тяжелое.

Завершены поисково-спасательные работы в районе семи из 31 обрушенного здания.

В поисково-спасательной операции участвуют 650 человек. (Анадолу)