Жертвами урагана «Йота» в Никарагуа стали шесть человек, среди погибших есть дети

По меньшей мере шесть человек погибли в Никарагуа в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, которые принес на территорию страны ураган «Йота». Об этом сообщила во вторник вице-президент республики Росарио Мурильо.

По ее словам, которые приводит газета La Prensa, четыре человека стали жертвами стихии во вторник и еще двое — в понедельник. Мурильо уточнила, что среди погибших числятся двое детей, которые утонули в разлившейся реке, протекающей неподалеку от их жилища.

«Опасность не миновала, ураган покинул территорию [Никарагуа], но дожди продолжаются, угроза обрушений и схода оползней увеличивается», — сказала вице-президент. Она отметила, что стихия нанесла «катастрофический ущерб», масштабы которого пока не определены. Из опасных районов эвакуированы 63 тыс. человек, они размещены во временных убежищах.

Поздно вечером в понедельник (утром во вторник) ураган четвертой категории «Йота» обрушился на карибское побережье Никарагуа. Удар стихии причинил материальный ущерб, оставив без водо- и электроснабжения десятки тысяч людей. По пути к границе с Гондурасом ураган ослаб до уровня тропического шторма. (ТАСС)