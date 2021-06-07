Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что за время его президентства в стране исчезнут олигархи. Об этом он сказал в понедельник в интервью украинским телеканалам, передает ТАСС.

Он напомнил, что обещал избавить страну от олигархов во время своей предвыборной кампании. Глава государства подчеркнул, что выполнит это.

Украинский лидер также прокомментировал свое заявление от 4 июня о планах провести всеукраинский референдум о статусе олигархов.

«Если я буду видеть влияние на парламент с целью изменить, отстрочить принятие предложенного мной закона [об олигархах], мне будет нужна поддержка граждан. Именно тогда я вынесу этот вопрос на референдум», — сказал президент, отметив, что не считает эту тему «вопросом референдума».