Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия не слабее уровня НАТО, так как имеет военную практику, передает ТАСС.

По его словам, украинских военнослужащих нельзя оценивать как «каких-то там мальчишек» и страна находится в ситуации полного доверия к армии.

«Это серьезная армия, и если мы говорим об армии уровня НАТО, то, извините меня, я считаю, что мы точно не слабее этого уровня. Мы находимся как минимум на том же [уровне]», — заявил президент.

Он подчеркнул, что украинские военнослужащие «воевали, они похоронили своих друзей, но они защищали государство, они стреляли, они убивали, к сожалению». Зеленский считает, что Украина должна делать все, чтобы иметь мощную армию.