Украина нуждается в противоракетных системах, и она готова заплатить за их поставки. Об этом заявил в субботу украинский президент Владимир Зеленский на брифинге иностранным журналистам.

«Есть несколько возможностей «закрыть» небо. Есть противоракетная оборона, системы, которые можно предоставить Украине. Украина нашла во всех странах мира, где это находится, детально, до складов. Мы не просто просили помощи, мы просили тех, у кого это есть. Дайте нам, пожалуйста. Потом мы понимали, что людям сложно просто дать. Мы готовы это купить, мы готовы взять кредиты, мы готовы вытянуть последние деньги из нашего бюджета и отдать сразу», — сказал он.

Он добавил, что Украина готова сама заниматься доставкой систем противоракетной обороны на свою территорию.

Такая же ситуация, по словам Зеленского, сложилась и с авиацией. «Мы нашли самолеты, под которые у нас есть пилоты. А потом мы нашли пилотов, которые готовы быть гражданами нашего государства, чтобы помочь Украине», — подчеркнул он.