Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США должны как можно скорее передать киевским властям обещанные танки Abrams, иначе будет «слишком поздно».

Так Зеленский ответил на слова журналистки британского телеканала Sky News о том, что Abrams могут прибыть в Украину только к августу. При этом украинский лидер добавил, что не располагает информацией о том, когда Киев получит первые европейские танки. «Сегодня никто не знает, когда танки, например, Leopard 2, будут на Украине. Конечно, мы узнаем это через несколько дней, через несколько недель, но вообще, это большая проблема», — сказал он.

В интервью Sky News, полная версия которого была размещена в пятницу на сайте телеканала, Зеленский подчеркнул, что Украине необходимо 300-500 танков для проведения наступления на позиции российских сил. Украинский президент поблагодарил страны Запада за решение поставить танки Киеву, однако назвал критически важным вопрос о сроках поставок и их объемах. «Но если мы говорим открыто с вами и честно, то количество танков и срок, когда они могут до нас доехать, играют неотъемлемую, важную роль», — указал он.

В среду правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. О намерениях передать Украине танки также заявили в оборонных ведомствах Норвегии и Словакии, а ранее о решении предоставить Киеву танки заявляли и власти Великобритании, Франции и Польши. (ТАСС)

