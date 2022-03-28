Президент Владимир Зеленский заявил о готовности Азербайджана обеспечить украинцев топливом для посевной.

Об этом он сообщил в Твиттере по результатам разговора с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает Укринформ.

«Провел переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Проинформировал о новых ударах по мирному населению. Обсудили немедленную потребность в зеленых коридорах. Поблагодарил за гуманитарную помощь и готовность обеспечить топливом для посевной», – отметил Зеленский.