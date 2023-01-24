Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что СНБО принял принципиальное решение относительно выезда чиновников за границу. Оно касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местной власти.

«Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве. Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-то другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся», – заявил президент в вечернем обращении.

Согласно решению СНБО, в период мобилизации и во время военного положения государственные служащие могут выезжать за пределы Украины исключительно в служебные командировки. Отмечается, что Кабмин должен в пятидневный срок внести соответствующие изменения в правила пересечения государственной границы. (unian.net)