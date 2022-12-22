В среду вечером президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью в Конгрессе Соединенных Штатов, поблагодарив американцев за масштабную помощь своей стране в отражении российской агрессии, и заявив, что в будущем году наступит «поворотный момент» в военном конфликте. Ранее президент Украины провел переговоры в Белом доме с президентом США.

Украина выстояла благодаря мужеству украинцев поддержке американцев и она одержит победу, провозгласил c трибуны Палаты представителей президент Украины, выступая на совместном заседании обеих палат Конгресса. «Украина жива и сражается… Российская тирания потеряла контроль над нами», — заявил президент Украины под аплодисменты американских законодателей. Владимир Зеленский поблагодарил конгрессменов и «каждого американца» за финансовую поддержку Украины, которая, по его словам, является «не пожертвованием, а инвестициями во всеобщую безопасность».

В своем выступлении президент Зеленский говорил об отражении российской агрессии как о борьбе украинцев за всеобщую безопасность. Россия «ударит по вашим союзникам», если мы ее не остановим, предупредил американских законодателей Владимир Зеленский. Эту битву, по его словам, нельзя отложить, в ней необходимо одержать верх. Он предположил, что в следующем году в военном конфликте наступит поворотный момент: «Я знаю. Этот момент, когда храбрость Украины и решительность американцев обеспечит свободу людей, отстаивающих свои ценности».

Поблагодарив американцев за военную помощь, Владимир Зеленский обратился к Конгрессу с просьбой: «Вы нам дали артиллерию, но этого недостаточно». Он заверил аудиторию, что украинские солдаты способны овладеть американской техникой, в том числе, управлением американскими танками и самолетами.

В заключение выступления президент Украины передал спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси украинский флаг с автографами украинских солдат, находящихся на передовой линии обороны в Бахмуте. (svoboda.org)