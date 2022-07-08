Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Словении. В своем » rel=»nofollow» target=»_blank»>обращении он отметил, что Россия потеряла свое влияние в Евросоюзе.

“Я благодарен всем странам ЕС, в которых состоялись мои обращения. Мы знаем, что Россия пыталась сорвать их, пыталась задействовать разные свои связи — политические, дипломатические, даже бизнесовые. В Москве понимают, что им нечего противопоставить такому доверию между народами Украины и Европы и такой коммуникационной активности. Поэтому они угрожали европейцам, манипулировали теми, кто от них зависит. Но вот уже 24 парламент из 27 стран Европейского Союза. Я хочу поздравить вас с очевидным свидетельством того, что Россия потеряла влияние в Евросоюзе. Факт остается фактом — большинство стран Евросоюза неподвластны управлению из России. И это новая политическая реальность в Европе, которой мы добились все вместе”, — заявил Зеленский.

По его словам, слова о свободе не остались словами, а сделали ее оборону ключевой целью антивоенной коалиции.

«На очереди новые юридические шаги, а именно — привлечение к ответственности российских военных преступников. Главное — проходя вместе это страшное испытание российской войной, мы доказываем, что европейские ценности не остаются просто упоминанием о старых договорах и конвенциях, не служат формальными критериями на уровне риторики, а реальная основа жизни на континенте здесь и сейчас. И каждая страна Европы внесла свой вклад в это», — подчеркнул Зеленский.