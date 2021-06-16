Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул России и Европе условия, при соблюдении которых Киев согласен на запуск российского газопровода «Северный поток – 2». Об этом он сообщил в интервью западным журналистам, опубликованном на сайте Офиса президента Украины.

«А сейчас, когда будет «Северный поток – 2», можно будет тем или иным путем заблокировать как ситуацию по поставкам газа в Украину, так и транзит через Украину, все будут говорить об этом вопросе и забывать вопрос Донбасса», — сказал Зеленский.

По его словам, в том случае, если газопровод введут в эксплуатацию, российская сторона также может начать подталкивать Украину к прямому диалогу с самопровозглашенными республиками Донбасса, так как на его взгляд, Москва «всех переигрывает» в вопросе «Северного потока — 2».

Он отметил, что Киев должен получить гарантии безопасности.

«А самое главное в гарантиях безопасности – это возвращение наших территорий», – сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какую компенсацию Украина хочет от России и Запада, президент подчеркнул, что рассчитывает на прекращение войны, спокойствие и стабильность, возвращение контроля над территориями и энергетическую безопасность. В противном случае Киев «будет бороться за свою государственность и против «Северного потока — 2», не взирая на то, нравится это Европе или нет.

Кроме того, Зеленский отметил, что сам не верит, что данная позиция позволит вернуть Крым и Донбасс.

«Мы не можем благодаря одному вопросу решить все те кейсы, о которых я говорил», — добавил глава государства.