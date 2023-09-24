Во время поездки в США президент Украины Владимир Зеленский встретился с американскими предпринимателями и руководителями крупнейших фондов. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Вместе с владельцем информационного агентства Bloomberg Майклом Блумбергом, председателем инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк, экс-президентом Национального банка Швейцарии Филиппом Хильдебрандом и другими миллиардерами он обсудил возможности привлечения бизнеса к восстановлению Украины.

По словам Зеленского, сразу после завершения конфликта и получения гарантий безопасности американские предприниматели начнут осуществлять «масштабные инвестиции» в Украину.