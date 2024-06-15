Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках саммита в Швейцарии по урегулированию российско-украинского конфликта встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает офис главы украинского государства в Telegram-канале.

Зеленский подчеркнул, что обсудил с Зурабишвили вопросы двустороннего сотрудничества, а также вызовы безопасности для двух государств. Также президент Украины рассказал о действиях российской стороны в украинском воздушном пространстве, а также их влияние на энергетическую систему страны.

Зеленский выразил уверенность в том, что наступит день, когда Украина и Грузия вместе будут в Евросоюзе.