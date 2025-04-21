Президент Владимир Зеленский заявил, что представители Украины, Великобритании, Франции и США встретятся для обсуждения «мирного урегулирования» войны в Лондоне 23 апреля.

Об этом глава государства написал на Х по итогам разговора с британским премьер-министром Киром Стармером, сообщает «Европейская правда».

По словам Зеленского, «уже в среду наши представители будут работать в Лондоне».

«Украина, Великобритания, Франция, Соединенные Штаты. Мы готовы двигаться и в дальнейшем максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира», – добавил он.

Встреча в Лондоне станет второй после Парижа, где США, Украина и ее европейские союзники обсуждают американский план прекращения огня в российско-украинской войне.

Ранее Bloomberg сообщало, что американские предложения по заключению «мирного соглашения» между Россией и Украиной предусматривают ослабление санкций против РФ в случае длительного прекращения огня, потенциальное признание США аннексии Крыма 2014 года и неприсоединение Украины к НАТО.