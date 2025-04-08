Новая встреча представителей России и США пройдет в Стамбуле 10 апреля, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Речь идет о втором раунде консультаций по нормализации работы дипломатических миссий, заявила во вторник, 8 апреля, спикер МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, состав участников останется прежним: делегацию России возглавит посол в США Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники указывает, что местом переговоров 10 апреля станет консульство РФ в Стамбуле.

Первый раунд консультаций о работе дипмиссий прошел в Стамбуле 27 февраля. Многочасовая встреча в резиденции американского генконсула проходила в закрытом формате.

Американская сторона после этого сообщила, что на встрече «были определены шаги по нормализации функционирования дипмиссий двух стран». МИД РФ заявил, что «дискуссии прошли в содержательном и деловом ключе». Стороны обсудили пути преодоления многочисленных «раздражителей» в отношениях и согласовали совместные шаги для обеспечения беспрепятственного финансирования дипмиссий и создания надлежащих условий для работы дипломатов, указали в Москве. Российская сторона предложила США рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения. (DW)