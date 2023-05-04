Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не существует рациональных причин откладывать начало обучения украинских пилотов на современных самолетах западного производства.

Как передает УНИАН, об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министрами Нидерландов Марком Рютте и Бельгии Александром де Кроо в Гааге. Зеленский заявил, что наиболее важное дело сейчас — это как можно скорее выполнить то, что уже было обещано предоставить украинским солдатам.

«Я призвал наших обоих партнеров — Нидерланды и Бельгию — помочь нам воплотить соглашения о военной помощи как можно скорее. Очень важно, что мы работаем над созданием коалиции по бронетехнике, чтобы дополнить нынешнюю коалицию по танкам. И мы надеемся, что Нидерланды и Бельгия вместе со странами севера Европы и всеми нашими другими партнерами обеспечат эффективную поддержку нашей инициативе для создания этой коалиции бронетехники», — сказал Зеленский.

«Кроме того, пришло время принять положительное решение для Украины относительно современных самолетов. Не существует никакой рациональной причины откладывать такие решения для обучения наших пилотов и чтобы укрепить крылья для Украины — что будет означать ускорение мира, к которому мы все стремимся», — сказал Зеленский.