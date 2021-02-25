Зеленский уволил посла Украины в США и назначил нового

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего министра финансов страны Оксаны Маркаровой на пост посла страны в США. Об этом пишет РИА «Новости».

«Назначить Маркарову Оксану Сергеевну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки», — говорится в документе.

Одновременно Зеленский уволил Владимира Ельченко с этой должности, а также с поста посла Украины в Антигуа и Барбуде и посла Украины на Ямайке по совместительству.

Глава государства поприветствовал Маркарову на ее новом месте и заявил, что у нее есть три необходимых качества: патриотизм, высокий профессиональный уровень и очень позитивное восприятие в США. По мнению президента, это является формулой успеха для укрепления партнерства между Киевом и Вашингтоном.

| 2021-02-25T22:02:00+04:00 25 февраля 2021, 23:36|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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