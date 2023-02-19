Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о введении санкций в отношении 333 россиян. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента Украины.

Под санкции попал генеральный директор финансового института развития в жилищной сфере АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко. В санкционный список вошли, в частности, ряд представителей банковской сферы Российской Федерации — финансисты, банкиры, топ-менеджеры. Меры предусматривают блокирование активов и другие ограничения.

«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2023 года «О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в тексте.

Контролировать исполнение указа Зеленский поручил СНБО.