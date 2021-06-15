Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение саммита НАТО о намерениях принять страну в военный блок, однако упрекнул альянс за отказ обозначать сроки этой перспективы. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы украинского государства.

«Украина положительно восприняла решение саммита НАТО о том, что наше государство станет членом альянса, а План действий по членству (ПДЧ) является неотъемлемой частью этого процесса. <…> Вместе с тем в решении саммита отсутствуют конкретные временные рамки следующих шагов в нашем сближении с НАТО, на которые мы надеялись», — цитирует пресс-служба заявление президента по итогам состоявшегося в Брюсселе саммита.

Зеленский заверил, что Украина продолжит выполнение предложенных ей реформ. «Мы продолжим курс на реформы в сфере безопасности и обороны с тем, чтобы еще больше соответствовать стандартам совместимости с государствами — членами НАТО», — отметил он.