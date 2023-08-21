Президент Украины Владимир Зеленский улетел в Грецию.

Как передает # со ссылкой на РБК-Украина, он примет участие в деловом ужине с лидерами западных Балкан. Его организовал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

В мероприятии также примут участие президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель.

По данным СМИ, топ-политики встретятся во дворце Максимос, чтобы обсудить расширение и европейское будущее региона, энергетическую безопасность на Балканах и Юго-Восточной Европе и санкции против РФ.

Власти Греции данные о визите Зеленского на запрос журналистов не подтвердили и не опровергли.