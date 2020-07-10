Зеленский: Украина и Турция продолжают тесный политический диалог

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о наличии тесного политического диалога с Турцией.
Глава украинского государства прокомментировал итоги встречи с Министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

«Провел встречу с министром обороны стратегического партнера Украины — Турции», — написал Зеленский в Twitter.

Зеленский дал высокую оценку отношениям с Анкарой, напомнив о поддержке Турцией суверенитета Украины и взаимодействию в вопросе противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.
Президент Украины выразил признательность лично коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. (haberler.com)

| 2020-07-10T19:05:12+04:00 10 июля 2020, 21:29|12345 (Пока оценок нет)
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