Зеленский: Украина и Турция продолжают тесный политический диалог

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о наличии тесного политического диалога с Турцией.

Глава украинского государства прокомментировал итоги встречи с Министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

«Провел встречу с министром обороны стратегического партнера Украины — Турции», — написал Зеленский в Twitter.

Зеленский дал высокую оценку отношениям с Анкарой, напомнив о поддержке Турцией суверенитета Украины и взаимодействию в вопросе противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.

Президент Украины выразил признательность лично коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. (haberler.com)