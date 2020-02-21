Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах. Об этом сообщает ТАСС.

На выступлении в Киеве президент прокомментировал протесты против размещения эвакуированных из Китая украинских и иностранных граждан в поселке Новые Санжары. По словам Зеленского, такой поступок нельзя назвать человеческим.

«Вы знаете, мы постоянно говорим, что Украина — это Европа. Так вот, вчера, откровенно вам скажу, казалось в некоторых эпизодах, что мы Европа эпохи Средневековья, к сожалению. Давайте не забывать, что мы все с вами люди, а не… не хочу сейчас подбирать неправильное слово», — сказал президент.

Кроме того, украинский лидер пожелал гражданам, вернувшимся из Китая, выздоровления и скорого возвращения домой .

Ранее в поселке Новые Санжары, куда прибыла колонна из автобусов с эвакуированными из Китая из-за коронавируса украинцами, начались столкновения митингующих с полицией. Участники акции протеста кидали в автобусы камни и палки. (gazeta.ru)

| 2020-02-21T20:28:39+00:00 21 февраля 2020, 23:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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