Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента.

Отмечается, что заседание пройдет в 16:00 по местному времени.

«В соответствии с распоряжением главы парламента от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием президента Украины», — говорится в пресс-службе.

Тема заседания не раскрывается.

Уточняется, что 4 марта запланированное заседание Рады должно было состояться утром, а после обеда депутаты должны были работать в комитетах, комиссиях и фракциях.