Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента.

Отмечается, что заседание пройдет в 16:00 по местному времени.

«В соответствии с распоряжением главы парламента от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием президента Украины», — говорится в пресс-службе.

Тема заседания не раскрывается.

Уточняется, что 4 марта запланированное заседание Рады должно было состояться утром, а после обеда депутаты должны были работать в комитетах, комиссиях и фракциях.

| 2020-02-28T22:55:35+00:00 29 февраля 2020, 05:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss