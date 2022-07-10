Президент Украины Владимир Зеленский в скором объявит о перестановках в кабинете министров и сокращении числа министерств. Об этом сообщают источники Bloomberg, пояснив, что таким образом он пытается искоренить коррупцию и сократить чрезмерные траты в госорганах.

Эта стратегия была принята после того, как Украина изложила план послевоенного восстановления, согласно которому крупнейшие экономики мира помогут стране сотнями миллиардов долларов. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что восстановление страны после российского вторжения 24 февраля обойдется не менее чем в $750 млрд.

Реформа, полагают собеседники издания, сократит число министерств с 20 до 12. Количество министров может сократиться вдвое. В ведение МИД перейдет планирование интеграции страны в Европейский Союз. Неизвестно, останется ли нынешний министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей должности.

В субботнем видеообращении к народу Зеленский анонсировал «важные новости» на предстоящей неделе, «в том числе от правительственных чиновников». В этот же день он снял с должности нескольких украинских послов, в том числе в Германии, Венгрии и Индии.