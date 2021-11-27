«У нас есть не только агентурная информация, но есть и звуковая информация, где представители из Украины обсуждают с представителями России участие Рината Ахметова в госперевороте. Что будет привлечен миллиард долларов. Я считаю, что это подстава бизнесмену Ринату Ахметову, его втягивают в войну против Украины. Считаю, что он начал ее, что это будет его большая ошибка — нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины», — сказал Зеленский.

Кто все эти близкие к Ахметову люди, он не уточнил. Хотя очевидно, что при наличии такого объема данных против конкретных лиц, готовящих госпереворот, давно должны были быть их аресты. И не президент Зеленский, а генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова должна была бы сообщать общественности подробности этого преступления. В данном же случае все очень походило на передачу месседжа Ахметову.

Так или иначе, но Зеленский своей цели добился. Сделав достоянием общественности свой конфликт с главным олигархом страны, он вынудил его оправдываться. «Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, — сплошная ложь. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется Президент. Моя позиция была и будет однозначна — независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают. Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны буду и дальше защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю всё от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было», — заявил Ахметов.

Сразу скажу, что репутация Ахметова в Украине, мягко говоря, неоднозначная. Он ведь из «лихих девяностых», имеет шлейф криминального прошлого. Правда, очень тщательно очищенного. Достаточно зайти в Википедию, чтобы обнаружить, что ничего о периоде жизни Ахметова в 90-ые там просто нет. Хотя, все в Украине пытаются понять, каким образом «парню из бедной татарской семьи» удалось заработать первый миллион, нигде не будучи даже трудоустроенным в течение десяти лет после окончания школы?!

«Моя позиция была и будет однозначна — независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом», — утверждает сейчас Ахметов. Но весной 2015 года СМИ распространили со слов тогдашнего депутата Верховной Рады Егора Фирсова информацию, что в отношении Ахметова было открыто уголовное производство по факту финансирования терроризма и сепаратизма. Пресс-служба Ахметова эту информацию опровергла.

Однако, в январе 2015 года тогдашний генпрокурор Виталий Ярема заявил, что Рината Ахметова в качестве свидетеля все же допрашивали в Генеральной прокуратуре по делу о финансировании террористических групп в Донбассе. СМИ сообщали, что Ахметов находился в прокуратуре на протяжении шести часов. Позднее Ахметов подтвердил эту информацию в своём комментарии в СМИ, отметив, что к нему больше нет вопросов. То есть, его пресс-служба солгала. А вот как Ахметову удалось «порешать » тогда этот вопрос, так и осталось тайной.

Фактом же является то, что после «революции достоинства» Ахметов, который был донельзя тесно связан с беглым и свергнутым президентом Украины Виктором Януковичем, остался при своих интересах. Никто и ничего у него не отнял. Плюс, по мнению многих украинских экспертов, имеющий огромное влияние на Донбассе, обладающий большой личной охраной и практически собственной небольшой армией, он мог бы загасить конфликт в этом регионе, что называется, на корню. Но, по неизвестным причинам, Ахметов этого не сделал. Он, при этом , умудрился не только не обеднеть, а стал еще богаче. Состояние Рината Ахметова в сентябре 2021 года оценено в 10 млрд долларов (241-е место в мире, по версии Bloomberg. Ахметов — единственный представитель украинского бизнеса в этом рейтинге. Как видим, денег у него не просто много, а чудовищно много. А где деньги, там и политическое влияние. Да, Ахметов давно известен как теневой, но крайне влиятельный игрок на украинском политическом поле. И если раньше он тратился на «Партию регионов» Януковича, то ныне вкладывается в самые разные политические проекты. Это и ОПЗЖ, состоящая во многом из бывших «регионалов», и иные политики. И Зеленскому придется очень трудно в противостоянии с этим олигархом, который обладает еще и огромным влиянием в СМИ. И дело не только в тех телеканалах, сайтах, которые принадлежат Ахметову, но и в тех «лидерах общественного мнения», что готовы играть на его стороне.

И тут нужно уточнить, что отношения между президентом Владимиром Зеленским и олигархом Ринатом Ахметовым начали портиться после принятия закона об олигархах, увольнения спикера ВР Дмитрия Разумкова и изменения манеры общения представителей Офиса с Ахметовым и его людьми. Так утверждает «Украинская правда». По данным УП, некоторые из топов «Слуги народа» могли спокойно звонить бизнесменам и требовать что-то, угрожая санкциями – такие истории рассказывали сами же «слуги».

На такие действия власти у Ахметова отреагировали сменой риторики на эфирах – последние несколько недель главные шоу на информационном канале «Украина 24» и даже пятничные большие эфиры Савика Шустера стали неожиданно критическими к власти. Помимо критики властей медийная команда олигарха активно создает проекцию уже на следующий парламент, работая по двум политическим направлениям. Первый – системный пиар «бывших» – экс-премьеров Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, лидера «Силы и чести» Игоря Смешко, главного «радикала» Олега Ляшко. Второе направление – поиск новых, которые могут играть на электоральном поле Зеленского. С этим связано регулярное вовлечение в эфиры таких людей, как Дмитрий Гордон и доктор Комаровский, которые во время президентской кампании-2019 активно агитировали за Зеленского, а теперь так же упорно «сбивают» его. Главной звездой в этой категории является Дмитрий Разумков, который не поддерживал закон об олигархах, а ныне, несмотря на увольнение с должности спикера Рады, все равно по несколько раз в неделю получает праймовые эфиры «Украины 24». Разумков своими действиями уже сейчас «минусирует» партию Зеленского и является дестабилизирующим фактором для монобольшинства.

С точки зрения Ахметова, Разумков – рискованная инвестиция, но потенциально очень доходная. Поскольку, согласно опросам, рейтинг экс-спикера растет, и происходит это за счет поклонников Зе-команды. Поддержка Разумкова может дорого стоить олигарху – уже сейчас в кулуарах начали появляться слухи о возможных санкциях против Ахметова или о национализации части его активов. Но, как утверждает УП, у Ахметова говорят, что готовы к такому повороту. Мол, в случае санкций будут искать пути, чтобы договорится, но подчиняться или прогибаться под кого-то не будут.

И вот, мы видим, что теперь уже этот конфликт вылился в конкретные и громкие обвинения со стороны президента Зеленского. Также видим, как активно работают СМИ и «лидеры общественного мнения» в поддержку Ахметова. Их, замечу, много. В том числе и скандально известный депутат ВР Гео Лерос, который показал президенту Украины средний палец, причем находясь на трибуне парламента. Плюс, среди критиков Зеленского красуется и экс-глава МВД Украины Арсен Аваков. Готовят ли все они госпереворот? Ответ на этот вопрос даст время. Но то, что все они жаждут власти, факт очевидный. И реально жаль Украину, которая, кажется, обречена на бесконечные войны кланов и групировок, в результате которых страна слабеет и даже теряет свои территории.