Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в силу решения Совета национальной безопасности и обороны от 18 июня, которым продлеваются персональные и экономические санкции против 312 физических и 103 юридических лиц, список которых был предоставлен Кабинетом министров.

Вместе с ним был опубликован полный перечень лиц, против которых вводятся санкции от СНБО. Среди прочих в нем значатся гендиректор российского «Первого канала», главный редактор телеканала «Russia Today», а также ряд других российских журналистов и политических деятелей.

В список юридических лиц, против которых вводятся санкции СНБО, входят российские СМИ, в частности, ОАО «Первый канал. Всемирная сеть», телеканалы «РТР-Планета», информационный канал «Россия-24», которые входят в структуру Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», ОАО «Телекомпания НТВ».

Санкции СНБО были продлены также относительно ряда военно-промышленных госпредприятий РФ, предприятий, находящихся на территории Крыма, а также ряда других организаций, в частности «Благотворительного фонда Святителя Василия Великого», некоммерческой организации «Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом» и других. (interfax.ru)