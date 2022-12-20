Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Грузии проявить милосердие и передать Михаила Саакашвили любой из стран Европы, США или Украине.

«Хочу обратиться к нашим друзьям и мыслящим людям в Грузии. Все видели, в каком состоянии находится Михаил Саакашвили, в каком состоянии его здоровье.

Обращаюсь к грузинской нации и грузинскому правительству: проявите милосердие, особенно в это трудное время. То, что сейчас происходит с Саакашвили — это зло. Грузии это не помогает. Это должно прекратиться.

Пожалуйста, примите решение, которое может спасти ему жизнь. Пожалуйста, передайте Саакашвили даже Украине, в любую страну Европы, в Америку. Прямо сейчас самое время сделать что-то доброе. Слава Украине!», — заявил Зеленский.

На 22 декабря в Тбилиси назначено судебное заседание, на котором будет рассматриваться ходатайство адвокатов от отсрочке наказания и освобождении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.

С момента ареста 1 октября прошлого года Саакашвили похудел более чем на 42 килограмма. Независимая экспертиза заявила о 20 диагнозах, кахексии — угрожающей жизни потере веса и обнаружении в организме повышенных доз бария, висмута и ртути.

Власти Грузии не признают тяжелое состояние Саакашвили спустя год и два месяца после ареста. Представители правящей партии и правительства утверждают, что экс-президент притворяется и занимается членовредительством, чтобы добиться выхода на свободу. (newsgeorgia.ge)