Президент Украины Владимир Зеленский призвал благотворительные организации и страны подключиться к платформе United24 для оказания помощи по восстановлению страны, пострадавшей в результате российской агрессии.

Как передает «Украинская правда», об этом украинский лидер заявил в ходе видеопрезентации данной платформы в Вашингтоне.

По его словам, в стране разрушена практически вся инфраструктура — мосты и дороги, дома и больницы, школы и предприятия. «Выжженные города, целенаправленно уничтоженные ракетами университеты и роддома. Руины – это то, что остается после российских военных».

Зеленский подчеркнул, что украинцам нужно куда-то возвращаться «уже сейчас, уже сегодня», поэтому он инициировал создание специальной платформы – United24 по сбору пожертвований в поддержку Украины.