Зеленский призвал не спекулировать в связи с крушением самолета в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что правительство рассматривает несколько возможных причин крушения самолета в Иране, в результате которого погибли 176 человек – граждане семи стран.

В телевизионном обращении Зеленский попросил людей воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговора и поспешных оценок в связи с падением самолета в Иране.

Он объявил 9 января днем национального траура.

Зеленский, который в среду прервал визит в Оман, возложил цветы в аэропорту Борисполь, где базировался разбившийся самолет.

«Бесспорно, приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы. Мы обязательно узнаем правду. Для этого будет проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права», – заявил Зеленский.

Он сказал, что проведет телефонный разговор с президентом Ирана для усиления сотрудничества при расследовании катастрофы.