Зеленский призвал не спекулировать в связи с крушением самолета в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что правительство рассматривает несколько возможных причин крушения самолета в Иране, в результате которого погибли 176 человек – граждане семи стран.

В телевизионном обращении Зеленский попросил людей воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговора и поспешных оценок в связи с падением самолета в Иране.

Он объявил 9 января днем национального траура.

Зеленский, который в среду прервал визит в Оман, возложил цветы в аэропорту Борисполь, где базировался разбившийся самолет.

«Бесспорно, приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы. Мы обязательно узнаем правду. Для этого будет проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права», – заявил Зеленский.

Он сказал, что проведет телефонный разговор с президентом Ирана для усиления сотрудничества при расследовании катастрофы.

| 2020-01-09T16:16:57+00:00 9 января 2020, 19:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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