Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к народам Кавказа, Сибири и другим коренным народам России с призывом бороться против мобилизации и защищать свою свободу, сообщают украинские СМИ.

Обращение записано в Киеве на фоне мемориальной доски в память об имаме Шамиле, который жил в Киеве в 1868 – 1869 гг. Зеленский обратил на это внимание, сказав:

«Мы сохраняем память о тех местах, которые соединили культуры наших народов. Это самый центр нашей столицы – одного из сотен украинских городов, против которых российская власть направляет ракеты, бомбы и войска. Кавказ знает, что это значит: Кавказ это видел».

Он также процитировал надпись на мемориальной доске:

«Всякий, поднявший оружие против истины, поднимает его на свою погибель», – в Кремле, похоже, не знают этих слов имама Шамиля. Но эти слова должны знать на Кавказе, их должны услышать в Сибири и на всех других землях, с которых отправляют людей на эту войну».

«Народы Кавказа, все народы на территории России, у вас нет ни одной причины, чтобы быть среди этих многих, кто все еще служит тому одному, кто хочет этой войны», — сказал Зеленский. «Боритесь, чтобы не погибнуть. Защищайте свою свободу на улицах и площадях, чтобы не пришлось потом воевать в горах и лесах просто за свое право жить, когда российская власть начнет и следующие волны мобилизации».

В своем выступлении президент Украины обратился к разным народам Кавказа: «Никто не должен участвовать в позорной войне. Дагестанцы не должны погибать в Украине. Чеченцы, ингуши, осетины, черкесы и любой другой народ, который оказался под российским флагом – всего почти 200 разных народов. Вы знаете, кто отправляет их в Украину».

«Я уверен, что вы хотите жить. Я уверен, что вы устали от вранья. Я уверен, что вы знаете, что бороться нужно сейчас. Чтобы граждане России шли на войну, их искусственно загоняют в бедность, в кредиты, людей пугают репрессиями, травят пропагандой. Вы можете это изменить – нужно только понять, кто действительно для вас символ, кто для вас герой, кто гордость вашей истории – а кто просто хочет вами воспользоваться. Боритесь! Поборете», – завершил свое обращение Владимир Зеленский.