Владимир Зеленский призвал Эстонию к принятию новых санкций против России, блокировке всех российских банков и введению нефтяного эмбарго на уровне ЕС.
В среду Зеленский выступил по видеосвязи перед депутатами парламента Эстонии, его речь транслировалась на сайте высшего законодательного органа балтийской республики. Он выразил благодарность Эстонии за поддержку Украины, прием беженцев из страны и за все санкции против России, которые уже ввела Эстония.
«Я призываю вас утвердить очень важный новый пакет санкций против российского государства на уровне Европейского Союза. Заблокировать все российские банки. Ввести нефтяное эмбарго на уровне ЕС», — сказал Зеленский.