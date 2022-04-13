По его словам, Россия якобы насильно депортирует людей из Украины. «Я призываю вас искать инструменты на уровне Европейского Союза, чтобы помочь вернуть депортированных из России людей на Украину. У вас есть на это силы. Пока Россия не вернет украденных украинских детей, их бизнес не должен получать деньги из Европы», — заявил Зеленский.

Он уверен, что Россия использует оружие, запрещенное международными стандартами. «Это террор против мирного населения. Это попытка сломить сопротивление народа. Почему руководство России это делает? Почему Москва чувствует себя безнаказанной? Я уверен, что вы знаете ответ на этот вопрос. Российское руководство не верит, что Европа сможет привлечь Россию к ответственности», — считает Зеленский.