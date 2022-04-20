Президент Украины Владимир Зеленский заявил об уверенности во введении нефтяного эмбарго против России и ждет этого решения в ближайшем санкционном пакете.

Об этом президент сказал журналистам в Киеве после встречи с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

«Мы призываем ЕС к полному энергетическому эмбарго на нефть и газ. Нефть точно должна войти в шестой санкционный пакет, без этого он не будет мощным, а будет пустым», — заявил президент.

«Мне кажется, что страны ЕС готовы ввести эмбарго», — заявил он, добавив в качестве примера успешное введение запрета на экспорт российского угля.

«Нам удалось ввести угольное эмбарго, но по настоянию Германии его отложили на четыре месяца. И я думаю, что под давлением всех других государств ЕС эмбарго будет введено», — отметил Зеленский.