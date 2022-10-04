Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о непризнании документов о вхождении в состав России аннексированных территорий Крыма, Донецкой и Луганских, а также Запорожской и Херсонской областей. Соответствующий нормативно-правовой акт был опубликован на сайте украинского лидера.

«Признать ничтожными, то есть не порождающими никаких юридических последствий, указы Президента Российской Федерации», — говорится в указе.

Помимо этого, согласно документу, Украина не будет признавать любые другие решения, акты и договоры, заключенные на основании или в связи с реализацией обозначенных документов. (УНИАН)