Зеленский предложил разводить войска в Донбассе по секторам

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности выступил с предложением разводить войска в Донбассе по секторам.

«Предлагается разводить войска на линии разграничения по секторам. Когда отвод идет по очереди в каждом секторе линии фронта после верификации каждого сектора СММ ОБСЕ», — приводит его слова ТАСС в субботу, 15 февраля.

Детали предлагаемой модели Зеленский пообещал озвучить позднее. По словам украинского лидера, на сегодняшний день согласовываются участки новых разведений.

Также он заявил, что намерен сообщить о данной инициативе на встрече в «нормандском формате» в ближайшее время, передает «РИА Новости». Зеленский подчеркнул, что сделает все необходимое, чтобы эта встреча состоялась в апреле текущего года.

При этом украинский лидер уверен, что конфликт в Донбассе удастся закончить за пять лет его президентства.

«Если на протяжении этих пяти лет мы сможем закончить войну, честно говоря, я уверен в этом, между нами говоря, но, если мы это сможем, вернем наши территории и людей, я сделал это (баллотировался на пост президента — Ред.) не зря», — сказал Зеленский.

9 декабря 2019 года в Париже прошел саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция). Его длительность составила более четырех часов с учетом личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского продлившейся более часа (iz.ru)