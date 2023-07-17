Украина готова продолжать действие «зерновой сделки». Однако для этого нужен ответ Турции и ООН.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря президента Сергея Никифорова в Facebook .

«У нас были два соглашения: Украина, Турция, ООН; другое соглашение — Россия, Турция, ООН. Поэтому, когда Россия говорит, что она останавливает, — она срывает свои договоренности с Генсеком ООН Гуттеришем и с президентом Эрдоганом. Не с нами. У нас не было никаких с ними договоренностей», — заявил он.

Зеленский дал распоряжение подготовить официальные сигналы в ООН и в Турцию относительно соглашения.

«Я дал распоряжение нашему Министерству иностранных дел, после официального сигнала Российской Федерации, подготовить наши официальные сигналы в Организацию Объединенных Наций и в Турцию для того, чтобы они мне ответили как Президенту Украины, что они готовы продолжать нашу инициативу», — отметил президент.

Он добавил, что даже без России надо делать все, чтобы Украина могла использовать черноморский коридор.

«Мы не боимся. К нам обратились компании, которые являются владельцами кораблей. Они сказали, что они готовы, если Украина отпустит, а Турция будет пропускать, — то все готовы продолжать поставки зерна», — подчеркнул Зеленский.