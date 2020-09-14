Зеленский пока не знает, может ли Минск остаться посредником между Киевом и Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский предпочитает дождаться стабилизации ситуации в Беларуси, чтобы понять, может ли Минск остаться посредником по урегулированию ситуации между Киевом и Москвой. Об этом он рассказал в интервью австрийской газете Wiener Zeitung, которое было опубликовано в понедельник. Во вторник Зеленский прибудет с визитом в Вену.

Отвечая на вопрос, может ли официальный Минск после того, как белорусский президент Александр Лукашенко «из-за затруднительного положения занял сторону Москвы», сегодня быть посредником между Киевом и Москвой, Зеленский ответил: «Честно говоря, я не знаю». «Считаю, что разумно дождаться, пока ситуация в Беларуси снова стабилизируется. Мы продолжали минские переговоры даже во время кризиса коронавируса, в онлайн-формате. Трехсторонняя контактная группа также встречается в режиме онлайн, это хорошо. В любом случае, мы всегда поддерживали дружеские отношения с белорусским народом. И в любом случае, народ просуществует дольше, чем политики во главе государства», — отметил Зеленский. (ТАСС)