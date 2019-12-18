Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о пролонгировании до конца 2020 года закона «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Верховной рады.

«Возвращен с подписью от президента», — сказано в сообщении.

Рада приняла указанный закон на внеочередном заседании 12 декабря. Фракция пропрезидентской партии «Слуга народа», комментируя необходимость пролонгации закона, заявила, что «его принятие означает приверженность мирному пути решения проблемы Донбасса, которую уже продемонстрировал президент Владимир Зеленский во время встречи «нормандской четверки». (ТАСС)